- Postępy Rosjan, które widzimy w Donbasie, okupione są niesamowicie wysokim kosztem dla Rosji, zarówno pod względem straconego życia jak i sprzętu (...). W wielu przypadkach, kiedy Rosja zdobędzie jakieś dodatkowe terytorium, jest ono dosłownie obrócone w ruinę przez samą Rosję, a lokalna ludność - jeśli jakaś zostanie - nienawidzi Rosji - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej po spotkaniach z ministrami z państw grupy G7 oraz z szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock.

Blinken odpowiedział w ten sposób na pytanie o wycofanie się wojsk ukraińskich z Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim. Dodał, że walki w Donbasie są bardzo intensywne, obie strony ponoszą "potwornie wysokie straty", a "trajektoria konfliktu nie jest liniowa".

Reklama

Niskie morale i problemy logistyczne Rosjan

Szef amerykańskiej dyplomacji zaznaczył też, że z informacji wywiadowczych USA wynika, iż rosyjskie wojsko nadal zmaga się z problemami logistycznymi, niskim morale, problemami ze sprzętem oraz "przywódcami, którzy boją się mówić prawdę o tym, co naprawdę dzieje się na miejscu".

Sekretarz stanu USA wyraził też przekonanie, że w miarę jak efekt zachodnich sankcji będzie się pogłębiać, rosyjskie społeczeństwo zacznie kwestionować sens wojny.

- Nasze informacje wskazują, iż około połowy Rosjan stwierdziło ostatnio, że ich domowa sytuacja ekonomiczna pogorszyła się od rozpoczęcia wojny. Koniec końców, Rosjanie będą musieli zadać sobie pytanie: czy to jest warte tych kosztów? Dlaczego to robimy? W jaki sposób to przyczynia się do polepszenia mojego życia, czy życia moich dzieci? - mówił Blinken.

Przyznał, że także Zachód ponosi koszty, jednak są one konieczne, bo gdyby Rosji pozwolono na bezkarną agresję, niebezpieczeństwa dla Zachodu z tym związane byłyby "ogromne". - A więc dokonujemy poświęceń, ale też podejmujemy bardzo aktywne kroki, by je zakończyć, by je złagodzić jak tylko możemy - powiedział Blinken. Dodał, że każdego dnia USA z sojusznikami pracują m.in. nad tym, by zapewnić Europie dostateczną ilość energii i surowców.