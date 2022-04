Andrzej Duda przyleciał do Wielkiej Brytanii w czwartek około godziny 12. Z lotniska polski prezydent udał się na Downing Street, gdzie przyjął go premier Boris Johnson. Po powitaniu politycy zabrali głos na konferencji prasowej.

Wojna w Ukrainie. Andrzej Duda: Trzeba rozliczyć Rosję

- Bardzo się cieszę, że jestem tu dziś w Londynie. To wszystko związane jest z atakiem na Ukrainę, ale też naszą ostatnią rozmowa telefoniczną. Jesteśmy dziś tu po to, by omówić te pozostałe tematy, których wtedy nie omówiliśmy - zaznaczył Andrzej Duda.

Jak podkreślił prezydent, gdy rozmawiał tydzień temu z Borisem Johnsonem, nikt nie wiedział, że doszło to masakry ludności cywilnej w Buczy. - Także o tym i odpowiedzialności za zbrodnię tę i inne, a także łamanie praw wojny, będziemy rozmawiali z panem premierem. Trzeba rozliczyć Rosję za jej zbrodnie i łamanie prawa - mówił polski przywódca.

- Co najważniejsze dla osób, które bronią dziś Ukrainy, będziemy rozmawiali z panem premierem o tym, jak można wesprzeć te osoby, a także uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju. Tylko granicę z Polską przekroczyło ponad dwa miliony uchodźców - podkreślił. - Będziemy rozmawiali też o tym, jak umożliwić obrońcom Ukrainy jeszcze lepsze działania przeciwko rosyjskiej agresji - dodał polski prezydent.

Wojna Rosja-Ukraina. Johnson: Kryzys zbliża nas do siebie

- Przyjaźń między Polską a Wielką Brytanią jest historyczna. Obecny kryzys jeszcze mocniej zbliża nas do siebie - mówił z kolei premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Jak dodał, "z każdym dniem widać, że razem oba kraje mogą zrobić więcej". - Pańska wizyta jest bardzo ważna w tym czasie. Jest wiele do zrobienia, np. w zakresie wywiadu. Wielka Brytania i Polska będą pracować razem, aby ulżyć cierpieniom Ukraińców. Ambulanse służby zdrowia Wielkiej Brytanii kierowane przez Polaków jadą i wiozą niezbędna pomoc Ukrainie - zadeklarował brytyjski premier.

- Chcemy pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom w wymiarze dyplomatycznym, politycznym, gospodarczym, jeżeli chodzi o sankcje wobec reżimu Putina, ale także w kontekście dostarczania broni do Ukrainy tak, aby Ukraińcy mogli bronić się sami - powiedział.

Premier Wielkiej Brytanii podkreślił też, że Polacy i polski rząd wykonują "wspaniałą pracę", jeśli chodzi o zarządzanie kryzysem uchodźczym. - Gratuluję tego, co robi Polska i Polacy, naprawdę jestem pod wrażeniem - oświadczył.

Johnson zapewnił, że obywatele Wielkiej Brytanii solidaryzują się z Polską we wsparciu obywateli Ukrainy. - Jesteśmy z wami, zjednoczeni, ramię w ramię - dodał.

Andrzej Duda w Wielkiej Brytanii. Tematami Ukraina i współpraca wojskowa

Jak zapowiadał wcześniej szef BBN Paweł Soloch, głównym tematem tego spotkania była wojna w Ukrainie oraz współpraca w zakresie pomocy temu krajowi. Solocha przed wylotem zwracał uwagę, że Wielka Brytania, zaraz po Stanach Zjednoczonych, jest wiodącym krajem w zakresie pomocy bezpośredniej Ukrainie, a także zajmuje zdecydowane stanowisko wobec Rosji.

Szef BBN zapowiedział również, że prezydent Duda będzie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii o współpracy wojskowej. - Mówimy o ewentualnej budowie fregat w ramach programu Miecznik, o systemie obrony przeciwlotniczej Narew. I tutaj rozmowy i współpraca są daleko zaawansowane - podkreślił Soloch. - Siłą rzeczy, wobec tego, co się dzieje na wschód od naszych granic, chcielibyśmy te programy przyspieszyć - dodał.