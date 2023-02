Andrzej Duda w BBC: Wysłanie polskich F-16 do Ukrainy byłoby poważnym problemem

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

To byłby poważny problem - w takich słowach prezydent Andrzej Duda odniósł się do ewentualnego przekazania Ukrainie przez Polskę samolotów F-16. - To byłaby bardzo trudna decyzją, którą niełatwo byłoby podjąć - mówił w rozmowie z BBC, dodając, że "musiałaby ona zostać podjęta wspólnie z sojusznikami".

Zdjęcie Andrzej Duda w BBC / BBC / Twitter