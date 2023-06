Prezydent Andrzej Duda wziął we wtorek udział w Szczycie Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbył się w Bratysławie na Słowacji.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Omówiono kwestie bezpieczeństwa

- Zebraliśmy się, by przedyskutować kwestie bezpieczeństwa przed zbliżającym się szczytem NATO. To jest nasze ostateczne przygotowanie do zbliżającego się szczytu. Mogę powiedzieć, że było bardzo dobre, wyjątkowe, najlepsze, jakie mogło być - rozpoczął Andrzej Duda.

Prezydent przekazał, że przedyskutowano najważniejsze kwestie. - Wojna na Ukrainie, tuż za naszymi granicami, nasze wsparcie, przyszłość Ukrainy, jeśli chodzi o aspiracje w kontekście NATO, nasza postawa wobec tego i to, czego oczekujemy od NATO w tej sprawie - wymieniał tematy prezydent.



Odniósł się też do sytuacji w Nowej Kachowce i nazwał ją dramatyczną. - Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce i w tej chwili dzieje się katastrofa, dotykająca tysiące ludzi. Kolejna tragedia, której wpływ trudno ocenić. Pokazuje, jak okrutnie działa Rosja. Tym ważniejsza jest nasza wspólna postawa. Nie możemy pozwolić na to zniszczenie i musimy sprawić, by sprawcy ponieśli konsekwencje - ocenił Duda.

Andrzej Duda o oczekiwaniach wobec Szczytu NATO

Odnosząc się do Szczytu NATO w Wilnie prezydent powiedział o wielkim pytaniu, jakie liderzy B9 sobie postawili.

- Jakie są nasze oczekiwania wobec tego Szczytu? - By bezpieczeństwo naszego regionu się wzmacniało, by obecność kolejnych grup wojsk sojuszniczych się zwiększała - rozpoczął prezydent.



W kolejnych zdaniach zasygnalizował oczekiwania Polski i innych krajów należących do B9. Poruszył kwestię stałej obecności sojuszniczych grup bojowych i wyraził nadzieję, że uda się uzyskać zwiększenie bezpieczeństwa. Mówił również o magazynach uzbrojenia NATO czy zmianie formy łańcuchów dowodzenia.

Andrzej Duda o zacieśnianiu więzi euroatlantyckich. "Priorytet"

Andrzej Duda podniósł też kwestię zacieśniania więzów euroatlantyckich. Zasygnalizował, że podczas polskiej prezydencji w 2025 roku zagadnienie to będzie dla Polski priorytetem.



Zwrócił uwagę na to, co dzieje się na Białorusi oraz przypomniał o trwającej relokacji rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. - Ta sytuacja w sposób oczywisty obniża poziom naszego bezpieczeństwa i wymaga reakcji - podsumował prezydent.



Prezydent Polski przypomniał też o konieczności mobilizowania sojuszników do zwiększania wydatków na obronność. - Każdy z nas musi w jak największej mierze samodzielnie zapewniać sobie bezpieczeństwo, ale niezwykle ważny jest dla nas Artykuł 5. NATO i kwestia kolektywnej obrony (...). Trzeba realizować w tym zakresie swoje zobowiązania. Przyjęte umownie dwa procent PKB to powinno być minimum - ocenił Duda.





Wspólne oświadczenie przywódców państw po zakończeniu szczytu B9

Liderzy państw Bukaresztańskiej Dziewiątki wydali po spotkaniu wspólne oświadczenie. "Omówiliśmy najpilniejsze zagrożenia i wyzwania dla naszego regionu i całej strefy euroatlantyckiej, a także przygotowania do zbliżającego się Szczytu NATO w Wilnie" - napisano w komunikacie.

Liderzy w tekście podkreślili swoje wsparcie dla Ukrainy i jej terytorialnej integralności oraz zaznaczyli, że Ukraińcy mają prawo do obrony przed rosyjską agresją. Przywódcy zapewnili też o dalszej pomocy w zakresie militarnym, finansowym i humanitarnym. Jednocześnie liderzy zaapelowali do Rosji o natychmiastowe zakończenie działań wojennych i wycofanie się z terytorium Ukrainy.