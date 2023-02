Amerykański wolontariusz ofiarą celowego ataku Rosji. To wynik śledztwa "NYT"

Oprac.: Kinga Poniewozik Ukraina - Rosja

Ratownik medyczny, który wyjechał do Ukrainy, by pomagać jako wolontariusz, był ofiarą zaplanowanego ataku armii rosyjskiej. Amerykański "New York Times" dzieli się wynikami przeprowadzonego przez siebie śledztwa.

Zdjęcie Zniszczenia w miejscowości Bachmut w Donieckim Zagłębiu Węglowym, / PAP