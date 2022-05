Senator Schumer, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył: "Ukraina potrzebuje wszelkiej pomocy, jaką może dostać, a my jednocześnie musimy zebrać wszystkie aktywa, by udzielić Ukrainie pomocy, jakiej potrzebuje".

W czwartek administracja prezydenta Joe Bidena przesłała do Kongresu prośbę o 33 mld dolarów na sfinansowanie broni oraz pomoc gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy. Większość tych środków ma być przeznaczona na pomoc wojskową.

Wojna Rosja-Ukraina. Wsparcie USA dla Kijowa

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużny poinformował, że armie Ukrainy i USA ponownie uzgodniły dostawy amerykańskiej broni, amunicji i sprzętu wojskowego.

Załużny podkreślił, że ukraińska armia musi przejść z radzieckiego uzbrojenia na uzbrojenie i standardy NATO. "Im szybciej ten proces rozpoczniemy, tym szybciej go zakończymy" - stwierdził ukraiński generał.

Departament Stanu USA oświadczył w sobotę wieczorem czasu miejscowego, że w rozmowie telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą, szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken zapewnił o amerykańskim poparciu dla Kijowa wobec rosyjskiej agresji. Blinken poinformował Kułebę, że w najbliższych tygodniach na Ukrainę powrócą amerykańscy dyplomaci, najpierw do Lwowa, a później, najszybciej jak to tylko będzie to możliwe, także do Kijowa.