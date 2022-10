Amerykański senator ostrzega: Putin może uderzyć w Polskę

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Putin może zaatakować dystrybucyjne punkty na terytorium NATO, np. w Polsce. Uważam to za całkiem prawdopodobne - powiedział w niedzielę republikański senator Marco Rubio w rozmowie z CNN. W jego opinii to nie potencjalny atak nuklearny, a możliwość uderzenia w huby, zapewniające dostawy broni do Ukrainy, powinno być z perspektywy Paktu Północnoatlantyckiego postrzegane jako największe zagrożenie.

Zdjęcie Amerykański senator Marco Rubio / ANNA ROSE LAYDEN / POOL / AFP