- To jest niezwykle bohaterskie, co zrobiła polska Straż Graniczna, broniąc granic - powiedział Mayorkas. Zaznaczył, że spotkał się z przedstawicielami Straży Granicznej po to, by pokazać solidarność, ale także wyrazić podziw.

Mayorkas: Chcę spotkać się z ukraińskimi uchodźcami

- Nasz obecność tutaj to także sposób, aby wyrazić hołd dla tych wszystkich, którzy walczą i poświęcają swoje życie za wolną Ukrainę. Jesteśmy zaangażowani w siłę sojuszu, który pokazuje siłę partnerstwa i jedność, szczególnie w obliczu walki o wolność. Jednocześnie rozumiemy, że obrona granic i odstraszanie to najsilniejszy przekaz jaki możemy wysłać, aby uniknąć przyszłej agresji, która zagraża życiu ludziom, niezależnie od tego, gdzie są - podkreślił.

Zaznaczył, że planuje spotkać się uchodźcami z Ukrainy. - Trzeba być tutaj i zobaczyć, jak sojusz funkcjonuje. Chętnie porozmawiam z uchodźcami, chętnie usłyszę historie, które potem przekażę narodowi amerykańskiemu - powiedział.

"Podziwiamy to, co Polska osiągnęła"

- Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc będzie trwało, żeby w przyszłości, jak tylko szybko się da, zakończyć tę wojnę - podkreślił.

Podkreślił też podziw dla Polski i Polaków. - Podziwiamy to, co Polska osiągnęła, nie tylko jeśli chodzi o obronę granicy, ale o naród polski. Zdaję sobie sprawę, że Polacy przyjęli prawie 1,5 mln. Ukraińców do siebie. To pewien symbol dla całego świata co mogą ludzie zrobić dla swoich braci i sióstr w walce o wartości - przekazał.

W dniach 20-22 lutego Polskę odwiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz spotkać się z przywódcami tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki. Biden wygłosi również publiczne przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego.