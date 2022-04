​Amerykański ośrodek ISW: Bitwa o Słowiańsk będzie kluczowym momentem wojny

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Bitwa o Słowiańsk, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska, to kluczowy moment wojny na Ukrainie. Opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie - ocenił w raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW).

Zdjęcie Semeniwka, niedaleko Slowianska / Łukasz Zakrzewski / Reporter