"To rutynowa wizyta w celu uzupełnienia zapasów i odpoczynku załogi" - powiedział agent morski obsługujący okręt Michał Czernow.

- Okręt został obsadzony przez pilota o 8:35, a o 10: 15 zacumował w gdańskim porcie przy nabrzeżu Dworzec Drzewny - przekazał Czernow.

Na pokładzie USS Forrest Sherman jest ok. 380 amerykańskich żołnierzy. Amerykański okręt pierwszy raz cumuje w gdańskim porcie. - Do tej pory amerykańskie okręty systematycznie, co kilka miesięcy, wchodziły do gdyńskich portów - dodał Czernow.

USS Forrest Sherman posiada m.in. różnego kalibru działa oraz wyrzutnię rakiet. Jego zadaniem jest prowadzenie operacji obrony przestrzeni powietrznej, zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz operacji uderzeniowych. Na liście uzbrojenia okrętu są między innymi pociski klasy Tomahawk, które mogą razić cele lądowe.

Okręt, jak przekazał agent morski, opuści gdański port w środę.