Amerykański generał bez ogródek. Porównał Putina do Hitlera

Mocne słowa byłego dowódcy wojsk amerykańskich w Europie. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild" gen. Ben Hodges porównał zachowanie Władimira Putina do działań Adolfa Hitlera. "Robi to, co robili naziści" - podkreśla wojskowy.

