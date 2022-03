Amerykański dziennikarz zginął na Ukrainie. Zełenski napisał list do jego rodziny

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Wołodymyr Zełenski wysłał list kondolencyjny do rodziny zabitego na Ukrainie amerykańskiego dziennikarza Brenta Renauda. "Niech jego życie i poświęcenie będzie inspiracją dla świata, by stanął do walki (...) z siłami mroku" - napisał prezydent Ukrainy, którego cytuje CNN.

Zdjęcie Filmowiec i dziennikarz Brent Renaud zginął w Ukrainie / AP/Associated Press / East News