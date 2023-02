- Bez względu na to, co (władze w Kijowie) zdecydują w sprawie walki o Krym, Ukraina nie będzie bezpieczna dopóty, dopóki Krym nie zostanie przynajmniej zdemilitaryzowany - powiedziała Nuland w rozmowie z przedstawicielami waszyngtońskiego ośrodka analitycznego Carnegie Endowment for International Peace.

Rzeczniczka MSZ Rosji odpowiada amerykańskiej podsekretarz stanu

Słowa amerykańskiej podsekretarz stanu nie pozostały bez odpowiedzi Kremla. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa wskazała, że "słowa Nuland są próbą ukrycia pragnienia pokonania naszego kraju".

- Po raz kolejny można zauważyć, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w konflikt - dodała.

Wcześniej, na początku lutego, czworo wysokich rangą urzędników Pentagonu oceniło scenariusz szybkiego wyzwolenia Krymu przez Ukrainę jako mało prawdopodobny. Amerykański resort obrony przekazał taki komunikat podczas briefingu dla kongresmenów.

Jak zauważył portal Politico, stanowisko ministerstwa było spójne z wcześniejszymi wnioskami przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Marka Milleya, przedstawionymi 20 stycznia podczas spotkania grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech.

Amerykański generał: Trudno będzie wyrzucić Rosjan z Krymu

- Z wojskowego punktu widzenia wciąż utrzymuję, że w tym roku byłoby bardzo, bardzo trudno militarnie wyrzucić rosyjskie siły z każdego centymetra okupowanej przez Rosjan Ukrainy - oznajmił wówczas Milley.

Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum. Władze w Kijowie i Zachód uznały te działania Kremla za pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Krym, na którym rozmieszczono dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy, jest dosłownie usiany jednostkami obrony przeciwlotniczej. Dostępu do półwyspu bronią też ufortyfikowane pozycje piechoty na okupowanych przez Rosjan terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podkreślono na początku lutego w opracowaniu Politico.