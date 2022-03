Łotwa, Estonia i Litwa wydaliły dotychczas w sumie 10 rosyjskich dyplomatów. "Solidaryzując się z Ukrainą, która doświadcza bezprecedensowej rosyjskiej agresji militarnej, Litwa wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów" - podało 18 marca litewskie ministerstwo spraw zagranicznych. Po trzech dyplomatów wydaliły także Łotwa i Estonia.

Teraz do rosyjskiego MSZ zostali wezwania ambasadorzy tych trzech krajów. Jak podaje Reuters, w odwecie Rosja wydala 10 dyplomatów - po trzech z Estonii i Łotwy oraz czterech z Litwy.

Premierzy państw bałtyckich i Polski naciskają na UE, by ta jeszcze bardziej zaostrzyła sankcje wobec Rosji. W czwartek Unię do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z oraz do Rosji i Białorusi, a także do uniemożliwienia statkom tych dwóch państw wpływania do portów UE – poinformowało biuro prasowe litewskiego rządu.



Wydalają rosyjskich dyplomatów

W poniedziałek 45 rosyjskich dyplomatów wydalonych przez Polskę opuściło kraj - przekazał ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew.



Po wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów, nadal w Polsce będzie pracować "mniej więcej drugie tyle" przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.



Również w poniedziałek decyzję o uznaniu pięciu rosyjskich dyplomatów za persona non grata przedstawiło MSZ Macedonii Północnej. Dyplomaci ci także mają pięć dni na opuszczenie kraju.

Uzasadniając decyzję, MSZ w Skopje podało, że Rosjanie "prowadzili działania sprzeczne z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych i będą musieli opuścić terytorium kraju w ciągu pięciu dni".