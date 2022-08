Ambasador Ukrainy w Watykanie reaguje na słowa papieża Franciszka

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

"Jak to możliwe, by wspomnieć o jednym z ideologów rosyjskiego imperializmu jako niewinnej ofierze?" - pyta we wpisie na Twitterze ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. To jego reakcja na słowa Franciszka, jakie wypowiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Zdjęcie Papież Franciszek / ANDREAS SOLARO / AFP