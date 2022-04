Ambasador Ukrainy o premierze Saksonii. "Przytula się do kumpla Putina"

Premier Saksonii Michael Kretschmer w czwartek wieczorem ostrzegał, by Niemcy nie stały się zaangażowaną stroną w konflikcie, który toczy się w Ukrainie. - Dostarczanie czołgów byłoby przekroczeniem granicy, której nie powinno się przekraczać - powiedział Kretschmer na łamach niemieckiego magazynu "Der Spiegel". Dodał, że Niemcy już teraz robią dla Ukrainy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak " zwyczajem jest niedostarczanie broni do regionów, w których toczą się konflikty i wojny".



- W tej wojnie - mówił - trzeba brać pod uwagę wszystko, co jest realne i może się wydarzyć. Stwierdził, że Rosja jest potęgą nuklearną, co czyni ją realnym zagrożeniem. Wskazał, że ważne jest, aby "postępować zdecydowanie, ale rozważnie". Jak dodał Kretschmer: Nie należy się bać, ale trzeba bardzo rozważnie podejmować kolejne decyzje.

Reklama

Na tę słowa bardzo zdecydowanie zareagował ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrij Melnyk.

"Nie chcesz dostarczyć czołgów na Ukrainę i dopuścić do embarga na rosyjski gaz. Zamiast tego chcesz się przytulać do swojego kumpla Putina. Twoja bezczelna służalczość wobec tego zbrodniarza wojennego pozostaje wieczną hańbą" - napisał na Twitterze ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, kierując swoje słowa do premiera Saksonii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czego brakuje w Kijowie? INTERIA.PL