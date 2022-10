Ambasador Rosji po wizycie w MSZ. Mówił o "byłych terytoriach Ukrainy"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Cztery byłe ukraińskie regiony na zawsze zostaną terytorium Federacji Rosyjskiej. Był to akt (pseudoreferenda - przyp. red.) samostanowienia mieszkańców tych regionów, który Rosja zupełnie popiera - powiedział ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie Andriejewa, by przedstawić polskie stanowisko nieuznające pseudoreferendów w Ukrainie i prób włączenia części terytorium tego kraju do Rosji. W odpowiedzi Andriejew wręczył wystąpienie Putina.

