Ambasada USA apeluje do Rosjan: To niegodne was

"Nasze kraje współpracowały, aby sprostać największym wyzwaniom stojącym przed światem, wasza literatura jest nauczana w naszych szkołach, wasze dzieła są wykonywane w naszych najbardziej prestiżowych instytucjach kultury. Na przestrzeni dziejów nasze kraje łączyły wspólny kultura i osiągnięcia. Uważamy, że to, co się dzieje, jest niegodne was" - apeluje ambasada USA.

W momencie, gdy w filmie pojawiają się słowa "to, co się dzieje, nie jest was warte" pokazany jest materiał z wojny w Ukrainie, a na słowo "solidarność" - protesty Rosjan przeciwko wojnie.

Radio Swaboda przypomina, że w czerwcu merostwo Moskwy zmieniło nazwę ulicy, przy której znajduje się ambasada USA, z Bolszoj Dewatyńskiego na "Plac Donieckiej Republiki Ludowej". Następnie amerykańska misja dyplomatyczna usunęła ten adres z głównej strony swojego serwisu. Zamiast nazwy ulicy podane są teraz współrzędne geograficzne.