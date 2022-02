Ukraina - Rosja Polska gotowa na uchodźców z Ukrainy? "Zostaliśmy poproszeni o listę obiektów"

Sytuacja na Ukrainie pod względem bezpieczeństwa pozostaje nieprzewidywalna ze względu na rosnące zagrożenia rosyjskimi działaniami militarnymi i może ulec pogorszeniu. Obywatele USA przebywający na Ukrainie powinni natychmiast wyjechać, korzystając z komercyjnych lub innych prywatnych środków transportu - przypomina amerykańska ambasada w Kijowie w wydanym komunikacie.

Amerykanie wzywają swoich obywateli: Wyjedźcie z Ukrainy do Polski

Dalej informuje, że Polska wskazała amerykańskiemu rządowi, że obywatele USA mogą teraz wjeżdżać do Polski przez granicę lądową z Ukrainą. "Zachęcamy do przekraczania przejść granicznych Korczowa-Krakowiec lub Medyka-Szeginie" - napisano.

Przypomniano, że należy przedstawić ważny paszport i dowód szczepienia przeciwko COVID-19.

W komunikacie zaznaczono także, że "obywatele USA na Ukrainie powinni mieć świadomość, że amerykański rząd nie będzie mógł ewakuować ich w przypadku rosyjskiej inwazji wojskowej z dowolnego miejsca na Ukrainie".



Ukraina. Apel Bidena

Dzień wcześniej prezydent USA Joe Biden po raz kolejny zaapelował do obywateli USA, by bezzwłocznie wyjechali z Ukrainy.



Ocenia się, że w okresie od grudnia 2021 r. do chwili obecnej na terytorium Ukrainy znajdowało się ok. 30 tys. osób z amerykańskim obywatelstwem. W środę Pentagon przyznał, że w pomoc uciekającym z Ukrainy zaangażowani mogą być przysłani do Polski żołnierze 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy brali również udział w ewakuacji cywili z Afganistanu. Pentagon zaznaczył jednak, że wojska te mogłyby świadczyć pomoc tylko po polskiej stronie granicy z Ukrainą.



Stanowisko polskiego MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne.

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa wezwały swoich obywateli rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy - poza USA - m.in. Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.