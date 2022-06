Ambasada Rosji we Włoszech przyznała, że pomogła kupić Salviniemu bilet do Moskwy

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Ambasada Rosji we Włoszech poinformowała, że w maju pomogła kupić bilety lotnicze do Moskwy dla lidera Ligi Matteo Salviniego i towarzyszącej mu delegacji. Jak podkreśliła, pieniądze te zostały potem oddane. Do podróży nie doszło z powodu krytyki, jaka spadła na Salviniego ze strony koalicjantów i rządu.

Zdjęcie Lider włoskiej Ligi Matteo Salvini / Attila Kisbenedek / AFP