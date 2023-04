ISW: Kreml przeliczył się w swoich założeniach

Wysoka śmiertelność na froncie to nie jedyne zmartwienie rosyjskiego dowództwa. Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW) Rosja nie zrealizowała swoich założeń odnośnie do dwóch kluczowych ukraińskich obwodów: donieckiego oraz ługańskiego. Rosjanie planowali w ramach zimowej ofensywy do końca marca całkowicie zająć strategiczne ziemie.

Powiązani z Kremlem blogerzy zwracają uwagę na następne zagrożenie - zbliżającą się wiosenną kontrofensywę Ukraińców.