"Alexandria Ocasio-Cortez zagłosowała przeciwko konfiskacie majątków rosyjskich oligarchów. Powiedzieć, że to rozczarowujące, to nic nie powiedzieć" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wojna w Ukrainie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk krytykuje Alexandrię Ocasio-Cortez

Chodzi o głosowanie, które odbyło się w Izbie Reprezentantów USA w środę 27 kwietnia. Członkowie Kongresu debatowali nad ustawą, która zakłada możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów w Stanach Zjednoczonych. Uzyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na wsparcie Ukrainy.

Sama ustawa spotkała się z ponadpartyjnym poparciem obu najważniejszych ugrupowań. Głosy "za" oddało 417 kongresmenów. "Przeciw" było osiem osób, w tym członkini Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez, co zbulwersowało polską posłankę.

Reklama

W dalszej części wpisu Dziemianowicz-Bąk postanowiła wytknąć Ociasio-Cortez hipokryzję i zwróciła się do niej po angielsku. "Niech za słowami idą czyny! Alexandrio Ocasio-Cortez: opodatkujcie krwawych rosyjskich bogaczy" - wezwała członkini polskiego parlamentu.

Dziemianowicz-Bąk z kartką. Tak nawiązała do Ocasio-Cortez

Do wpisu posłanka dołączyła także swoją fotografię, na której widać, że w rękach trzyma kartkę z napisem "Opodatkujcie bogaczy". Słowo "bogacze" zostało pokolorowane barwami Rosji.

To nawiązanie do sukni Ocasio-Cortez, na której znalazł się ten sam napis. W takiej kreacji amerykańska kongreswoman wystąpiła w czasie balu charytatywnego, który miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku w Metropolitalnym Muzeum Sztuki w Nowym Jorku.

Met Gala 2021. Alexandria Ocasio-Cortez i jej niezwykła sukienka 1 / 7 Met Gala to jedna z najważniejszych modowych imprez roku Źródło: Getty Images Autor: Kevin Mazur/MG21 udostępnij

Zachowanie amerykańskiej polityk wywołało lawinę komentarzy nie tylko za oceanem.

"Alexandria Ocasio-Cortez zagłosowała przeciw odebraniu majątków rosyjskich oligarchów w USA i przekazaniu kasy na pomoc Ukrainie. Głupota i hipokryzja zachodniej lewicy w tej sprawie jest niewiarygodna" - napisał Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.