Aktywiści Greenpeace okupowali molo w porcie w Essex w Wielkiej Brytanii, by nie dopuścić, aby do portu wpłynął grecki tankowiec "Andromeda", który miał tam rozładować transport ropy.

Wielka Brytania. Greenpeace a "Andromeda". Blokada w porcie

Na początku kwietnia brytyjski rząd poinformował, że do końca 2022 roku wstrzymany zostanie, w ramach sankcji, import rosyjskiego węgla i ropy, a następnie, tak szybko, jak to możliwe, gazu. Ponadto, Wielka Brytania i UE zakazały wpływania do swych portów statkom pod rosyjską banderą.

"Oznacza to, że do końca roku tankowce pod innymi banderami, transportujące rosyjską ropę, mają prawo wpływać do brytyjskich portów" - przypomina Sky News.

Greenpeace a tankowiec "Andromeda". Akcja na Bałtyku

To nie pierwsze problemy greckiego tankowca z aktywistami Greenpeace. W marcu członkowie polskiej części organizacji przeprowadzili happening na Bałtyku.

Wówczas aktywiści namalowali na burcie tankowca napis "Peace not oil" czyli "Pokój zamiast ropy". - Polska powinna współpracować z innymi krajami Unii Europejskiej oraz ze Stanami Zjednoczonymi nad przyspieszeniem zielonej transformacji energetycznej - tłumaczył Piotr Wójcik, analityk rynku energetycznego z Greenpeace Polska.

- Tylko poprzez intensywny rozwój zielonej energii, transportu publicznego i przez wspieranie oszczędzania energii jesteśmy w stanie uniezależnić się od importu paliw kopalnych. Budując wiatraki, panele słoneczne czy pompy ciepła możemy odebrać amunicję Rosji i poprawić nasze bezpieczeństwo energetyczne - podkreślił.

