Aktywiści włamali się do willi córki Putina. Zaprosili do środka uchodźców z Ukrainy

Jak podaje "The Guardian", aktywiści biorący udział w akcji to francuski działacz Pierre Affner i Białorusin Siergiej Saveliev. Tego drugiego świat poznał szerzej w ubiegłym roku, kiedy uciekł z Rosji do Francji, prosząc o pomoc. Saveliev był demaskatorem, który upublicznił aktywistom nagrania z tortur, gwałtów i poniżania w rosyjskich więzieniach.

Włamanie do willi córki Putina

Pierre Affner podzielił się na swoim Facebooku nagraniami i zdjęciami z najnowszej akcji aktywistów w Biarritz we Francji. Aktywiści włamali się do znajdującej się tam luksusowej willi Kateriny Tichonowej - jednej z dwóch córek prezydenta Rosji Władimira Putina. Choć Tichonowa skrzętnie ukrywa swoją tożsamość, dziennikarskie śledztwa wykazały, że jest młodszą córką Putina z pierwszego małżeństwa. Tichonowa ma kierownicze stanowisko w instytucie zajmującym się m.in. rozwojem sztucznej inteligencji, a także odnosi znaczące sukcesy w nieolimpijskiej dziedzinie sportowej - akrobatycznym rock'n'rollu.

Reklama

Z relacji Pierre’a Affnera wynika, że aktywiści mieli nie tylko się włamać do willi, ale później jeszcze zmienić zamki, wymachiwać ukraińską flagą na balkonie, przygotować miejsce dla uchodźców, a na koniec zaprosić uchodźców z Ukrainy do przybycia pod dach Kateriny Tichonowej. Nazwę willi przemianowali z kolei na "Willa Ukraina".

Choć mężczyzn zatrzymała policja, na Facebooku Affnera znajdują się liczne nagrania i zdjęcia z wnętrza willi, a także zdjęcia znalezionych na miejscu dokumentów. To m.in. dokumenty na nazwisko przyjaciela Putina biznesmena Giennadija Timczenki oraz Kirilla Szamalowa, byłego męża córki Putina.

Aktywista opisuje również, że w willi znajduje się kilka sypialni i łazienek. Na zamieszczonych zdjęciach widać luksusowe wnętrza. Sam Affner, oburzony faktem zatrzymania wskazał, że nie zrobił nic złego, włamując się do willi, by udostępnić ją potrzebującym. Wezwał przy tym innych aktywistów, by nie bali się podobnych kroków.

"Czas, kiedy dyktatorzy i oligarchowie mogli okradać własne państwa i żyć beztrosko w willach w Europie, to przeszłość. Haniebna przeszłość. Nadeszły nowe czasy. Trojan jest już w systemie. Kontynuujemy" - napisał.