Sejm zagłosował w czwartek 7 lipca za zgodą na ratyfikację przez prezydenta Andrzeja Dudę akcesji Szwecji oraz Finlandii do NATO.

Szwecja i Finlandia a NATO. Sejm zdecydował, był sprzeciw

Za przyłączeniem Szwecji do NATO głosowało 442 posłów. 18 parlamentarzystów nie brało udziało w głosowaniu. Nikt nie był przeciw.

Inaczej sprawa ma się z głosowaniem nad akcesją Republiki Finlandii. Za jej przyjęciem głos oddało 440 posłów. Pojawił się też głos przeciw oraz jeden wstrzymujący się - oba z Konfederacji.

Przeciwko przyłączeniu Finlandii do NATO głosował poseł Robert Winnicki, z kolei Grzegorz Braun wstrzymał się od głosu.

Później poseł Winnicki odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Jak tłumaczył, "pomylił się" w czasie głosowania. "Ws. głosowania nad członkostwem Finlandii w NATO niestety pomyliłem się, sądziłem, że głosujemy już kolejny punkt - o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji" - napisał polityk.

Szwecja i Finlandia a akcesja do NATO

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

Dotąd cztery kraje ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO - jako pierwsze: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Przyjęcie nowych członków do NATO jest regulowane przez artykuł 10. Traktatu Północnoatlantyckiego - podpisanego 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie dokumentu stanowiącego podstawę Sojuszu. Traktat został przyjęty przez 12 państw założycielskich NATO. Z czasem ratyfikowało go 18 kolejnych krajów, które przystąpiły tym samym do Sojuszu.