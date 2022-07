"Agresor też jest ofiarą". Kardynał o gwałtach Rosjan

Wpis opublikowany na czeskim blogu aktualne.cz kardynał rozpoczął stwierdzeniem o "niedopuszczalności" i "horrorze aktu gwałtu". Tak dosadne sformułowanie z każdym kolejnym zdaniem zaczęło się jednak rozmywać. Duka zwrócił uwagę, że trzeba dostrzec "złożoność" rosyjskich gwałtów i zauważyć "wszystkich jego uczestników".

W dalszej części artykułu zaczyna szukać odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać "problem poczęcia nowego życia z bestialską przemocą". Chwilę później zauważa jednak, że Rosjanie "wielokrotnie pomagali ukraińskim kobietom", a na koniec kardynał wymienił różne metody obrony przed gwałtem, zaznaczając, że istnieją inne rozwiązania niż niestawianie oporu.



"Agresor jako ofiara"

Kardynał wyraził też przekonanie, że agresor, który dokonuje gwałtów na kobietach, "także może być ofiarą". - Trzeba wziąć pod uwagę, że sprawca, członek sił zbrojnych, jest często także ofiarą najsilniejszych emocji i namiętności, gdy naprawdę napędza go horror walki, strach i nienawiść - powiedział Duka i dodał: - Co nie znaczy, że jest usprawiedliwiony i powinien być zwolniony z odpowiedzialności.

Według kardynała gwałt nie jest tylko częścią zbrodni popełnianych przez Rosjan w Ukrainie, ale także wiąże się z decyzją o aborcji zgwałconych kobiet. Jak dodał, w swoim życiu spotkał wiele osób poczętych w ten sposób i dlatego "trzeba patrzeć na te zbrodnie w całej ich złożoności i zauważyć wszystkich jego uczestników".

W poszukiwaniu odpowiedzi na temat istoty poczętego z gwałtu nienarodzonego życia duchowny powiedział, że jest przecież wiele metod, które mogą uchronić kobiety przed gwałtem. - Można zastosować gaz pieprzowy. Uważam, że jest wiele opcji, ale niestawianie oporu agresorowi nie może być postrzegane jako jedyne rozwiązanie - stwierdził.

Rosyjskich najeźdźców, którzy dopuścili się gwałtów na Ukrainkach określił na koniec jako tych, "którym sumienia zaciemnił wojenny zgiełk". Zachęcał do zastanowienia się, jak można im pomóc. - Nie znaczy to, że dążę do bezkarności lub złagodzenia kary za te zbrodnie. Wręcz przeciwnie! Sprawca musi zostać ukarany, aby zadośćuczynić - dodał na koniec praski metropolita.