"Ze względu na drastyczne ograniczenie wolności mediów, wprowadzone przez rosyjski rząd i tamtejszego regulatora rynku mediów Roskomnadzor, EANA uznaje, że TASS znajduje się w sytuacji, która stanowi pogwałcenie tego, co jest celem (działania - red.) EANA (...), ponieważ nie może dostarczać bezstronnych informacji, co jest istotą misji EANA" - głosi komunikat stowarzyszenia.

"Biorąc to pod uwagę, a także na prośbę członków, aby wykluczyć TASS z EANA, Rada (...) jednomyślnie zdecydowała się w trybie natychmiastowym zawiesić TASS" - czytamy w oświadczeniu zarządu.

W sobotę prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał do usunięcia TASS z EANA oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją. "Nie pozwólmy na uwiarygodnianie i legitymizację dezinformacji o zbrodniczym ataku Rosji na Ukrainę" - zaapelował do zarządu EANA.

"Wzywam Zarząd do uruchomienia procedury oraz natychmiastowe usunięcie agencji TASS z European Alliance of News Agencies. Rosyjska agencja w sposób bezprecedensowy i na niespotykaną dotąd skalę rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat agresji Rosji w Ukrainie" - napisał Surmacz w liście do zarządu EANA.

"Nie pozwólmy na uwiarygodnianie i legitymizację dezinformacji o zbrodniczym ataku Rosji na Ukrainę. Solidarność z naszymi przyjaciółmi z agencji Ukrinform i całym narodem ukraińskim jest dzisiaj naszym obowiązkiem" - podkreślił. "Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!" - dodał prezes Polskiej Agencji Prasowej.

TASS zawieszona przez EANA. Co to za organizacja?

EANA (European Alliance of News Agencies) skupia 32 europejskie agencje prasowe. Wśród członków stowarzyszenia jest PAP. Założone w 1956 roku, jest forum kontaktów, współpracy i wymiany doświadczeń; siedziba EANA mieści się w Bernie.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków ekonomicznych i prawnych dla funkcjonowania agencji prasowych, m.in. w zakresie praw autorskich i dostępu do źródeł informacji. EANA m.in. wspiera współpracę między agencjami oraz organizuje debaty i dyskusje na tematy dotyczące biznesu agencyjnego, prawa oraz nowych technologii.