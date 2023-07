W Petersburgu rozpoczął się w czwartek szczyt Rosja-Afryka, na który przyjechali przywódcy 17 państw z tego kontynentu. Na poprzednim takim spotkaniu w 2019 roku pojawiło się ich 45.

To część wysiłków Władimira Putina , by zdobyć polityczne wpływy w Afryce, gdzie Kreml wspiera autokratyczne rządy. W tym samym czasie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba odbywa kolejną podróż po Afryce, by podważać tam wpływy Rosji.

Mediacje Afryki

Afrykańscy przywódcy próbują wejść w rolę mediatora. Chociaż ich interwencje nie były bezpośrednio krytyczne wobec Rosji, posłużyły jako wyraźne przypomnienie o głębokim zaniepokojeniu Afryki konsekwencjami wojny, zwłaszcza cenami żywności - zauważa Reuters.

- Inicjatywa afrykańska (pokojowa - red.) zasługuje na największą uwagę, nie wolno jej lekceważyć. Po raz kolejny pilnie wzywamy do przywrócenia pokoju w Europie - powiedział prezydent Republiki Konga Denis Sassou Nguesso.

Z kolei prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi wezwał Rosję do wznowienia umowy zbożowej , którą Moskwa zerwała w ubiegłym tygodniu.

Sisi, którego kraj jest kluczowym odbiorcą zboża na trasie czarnomorskiej, powiedział na szczycie, że "niezbędne jest osiągnięcie porozumienia" w sprawie wznowienia umowy.

Putin przekazał afrykańskim przywódcom, że Moskwa szanuje ich propozycję pokojową w sprawie Ukrainy i uważnie ją analizuje.

Stwierdził, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska "dodrukowały pieniądze na zakup żywności w wyniku pandemii COVID-19 i dlatego ceny poszybowały w górę".

Dyktator powiedział również, że Zachód zaniedbał inwestycje w węglowodory. - Jeden błąd doprowadził do drugiego, wywrócił rynki - kontynuował.

