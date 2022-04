"Absurdalnie umieracie". Słowacka prezydent wezwała Rosjan w ich języku

Słowacka prezydent Zuzana Czaputova zwróciła się we wtorek w sieci społecznościowej do rosyjskich żołnierzy i ich dowódców po rosyjsku. Przywołała świadectwa o zabitych i gwałconych ukraińskich kobietach i zaapelowała, by zakończyli wojnę, w której sami giną "absurdalną, okrutną" śmiercią.

Zdjęcie Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova / Twitter/Zuzana Czaputova /