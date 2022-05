90-latek tka siatki maskujące dla żołnierzy. Zanosi je na front

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Na froncie ma dwoje wnuków, a on nie wyobraża sobie, by do jego domu weszli "raszyści". Serhij Wozniuk, 90-letni wolontariusz mieszający blisko Winnicy, przez cały dzień tka siatki maskujące dla żołnierzy walczących z Rosjanami. Do miejsc, gdzie stacjonują, zanosi również drobne poczęstunki.

Zdjęcie 90-letni Serhij Wozniuk wykonuje siatki maskujące dla żołnierzy / UA 1+1 / materiały prasowe