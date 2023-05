Szefowa włoskiego rządu podkreśliła po 70 minutach rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim: - Włochy pokazały faktami swoje pełne wsparcie w obliczu brutalnej i niesprawiedliwej rosyjskiej agresji i będą go dalej udzielać.

- Przyszłość Ukrainy to przyszłość pokoju i wolności - mówiła przedstawicielom mediów na wspólnym briefingu z prezydentem Zełenskim.

Giorgia Meloni zaznaczyła, że należy wykluczyć wszelką kapitulację Ukrainy. Jak ostrzegła, byłaby ona niebezpieczna dla narodów Europy.

- Będziemy dalej udzielać wsparcia, także militarnego, aby Ukraina mogła przystąpić do negocjacji z mocnym stanowiskiem. To jest ważne, bo do pokoju nie można dojść postawą kapitulacji - oświadczyła.

Włochy wspierają kandydaturę Ukrainy do UE

Premier potwierdziła, że jej kraj popiera decyzję o statusie kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy.

Z kolei prezydent Ukrainy na wspólnym briefingu z szefową włoskiego rządu podkreślił najnowsze osiągnięcia Ukrainy.

- W ciągu zaledwie siedmiu godzin od północy zestrzeliliśmy 17 irańskich dronów, które są używane, by zniszczyć naszą infrastrukturę - przekazał Wołodymyr Zełenski. - To jest rosyjska agresja - dodał.

Przywódca Ukrainy zaprosił wszystkich włoskich polityków i przedstawicieli społeczeństwa, by przyjechali do Ukrainy.

- Bo kiedy zobaczycie, co zrobiła tylko jedna osoba, co zrobił Putin, zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór temu złu - powiedział.

Spotkanie Zełenskiego z papieżem Franciszkiem

Następnie Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie bezpieczna dopiero wtedy, "kiedy nie będzie niszczona przez żadną bombę".

Zełenski przypomniał także o losie tysięcy ukraińskich dzieci deportowanych do Rosji. Odnosząc się do statusu kandydata do UE, prezydent zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, by spełnić wskazane warunki członkostwa.

Kolejnym punktem jego wizyty w Rzymie jest spotkanie z papieżem Franciszkiem. Będzie to pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z papieżem od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Od momentu wybuchu wojny rozmawiali dwa razy przez telefon.