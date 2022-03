Kraków jest jednym z polskich miast, do którego przyjechało najwięcej uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Niemal od początku inwazji media obiegały obrazy zatłoczonego krakowskiego dworca, na którym codziennie zjawiały się setki przybyszów.

W związku z napływem uchodźców Wysoki Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Filippo Grandi zapowiedział pomoc dla miasta.

- Kraków to 800-tysięczne miasto. Przyjęło 150 tysięcy uchodźców z Ukrainy - przypomniał komisarz, przekazując prezydentowi stolicy Małopolski Jackowi Majchrowskiemu wyrazy szacunku dla niezwykłej hojności jego miasta.

Reklama

- Będziemy pomagać Krakowowi w każdy możliwy sposób i opowiadać się za większym międzynarodowym wsparciem dla Polski - zapowiedział Grandi, który jest 11. Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w historii UNHCR.

Uchodźcy z Ukrainy. Prezydent Krakowa spotkał się z Komisarzem ds. uchodźców

Jak poinformowało na swojej stronie miasto Kraków, tematem spotkania prezydenta Majchrowskiego i komisarza była przede wszystkim sytuacja uchodźców, którzy schronili się przed wojną właśnie w tym mieście, a także zakres niesionej im pomocy. Kolejnym ważny wątkiem było uruchomienie programu wsparcia finansowego i utworzenie przedstawicielstwa Agencji ONZ ds. Uchodźców w Krakowie (UNHCR).

"UNHCR zamierza utworzyć w Krakowie swoje przedstawicielstwo, w związku z tym niezbędne będzie odpowiednie miejsce do takich działań" - przekazało miasto. Jak dodało, przewidywane wsparcie to kwota ok. 300 euro na osobę, a także prowadzenie innych działań ochronnych, które będą obejmować m.in. przekazywanie informacji oraz identyfikowanie osób ze szczególnymi potrzebami.

Żeby uruchomienie przedstawicielstwa było możliwe potrzebna jest, jak doprecyzowało miasto, powierzchnia obejmująca 400-600 m kwadratowych, z dostępem do bieżącej wody, instalacji elektrycznej i zabezpieczonej, szybkiej, bezprzewodowej łączności internetowej.

Wojna w Ukrainie. 150 tys. uchodźców w Krakowie

Kraków jest jednym z polskich miast, do którego przyjechało najwięcej uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Część z nich traktowała wielkie miasto jako punkt przesiadkowy do dalszej podróży, np. za granicę, część chciała zostać w nim na dłużej, bo pewnie czuła się w wielkiej metropolii. Przed wojną w Krakowie mieszkało ok. 60 tys. Ukraińców; pod koniec marca liczba ta wynosi ok. 210 tys.

Miasto uruchomiło m.in. punkt rejestracji uchodźców, który do tej pory obsłużył ok. 4,5 tys. osób; przyjmowane są również wnioski o wypłatę świadczenia pomocowego. Dzięki gigantycznemu wsparciu mieszkańców udało się zebrać ogromną ilość darów, w które zaopatrzono ukraińskie miasta. Kraków wysłał do nich 45 tirów, 44 ciężarówki, jedną karetkę pogotowia i pięć autobusów miejskich z darami(łącznie ok. 680 ton darów). Wciąż wpłacać można pieniądze ma miejską zbiórkę.

Miasto zapewniło uchodźcom schronienie w hotelach, pensjonatach, hostelach i halach wielkopowierzchniowych; część z nich przyjęli do swoich domów zwykli mieszkańcy. Ponad pięć tys. dzieci i nastolatków zostało już zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli.