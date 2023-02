Kobieta mieszka wraz z córką we wsi Chodorków w obwodzie żytomierskim, ok. 95 km w linii prostej na południowy zachód od Kijowa. Jak opowiada w rozmowie z CNN, w trakcie swojego życia doświadczyła co najmniej trzech klęsk głodu, w tym stalinowski Hołodomor z lat 30.

W wieku 13 lat widziała, jak jej starszy brat i siostra umierają z niedożywienia. - Sama byłam całkowicie spuchnięta. Moje nogi i ręce był opuchnięte. Byłam taka chora. Sama myślałam, że umrę - mówi o swoim cierpieniu.

Wojna w Ukrainie. 102-latka szyje kombinezony dla ukraińskich żołnierzy

Jarosz ma troje wnuków, którzy walczą na froncie z bronią w ręku jako żołnierze. Jej wstrząsające wspomnienia z własnego dzieciństwa pozostają silne. - Małe dzieci umierały wtedy z głodu. Zabierano ich ciała do ciężarówek. Wykopano duży dół i wrzucano tam wszystkich. Widziałam tylko ręce i nogi. Bez ceremonii Rosjanie zasypali je ziemią - mówi przejęta wydarzeniami ze swojego dzieciństwa.

Po niemal dziewięciu dekadach 102-latka pamięta swoje tragiczne przeżycia i widzi, co Rosjanie znów robią w jej kraju, dlatego nie jest w stanie zaakceptować trwającej wojny.

Jej wściekłość i brak zgody na to, co dzieje się z jej krajem i ludźmi, zachęciła ją do działania. Głównym zadaniem ponad stuletniej kobiety jest... szycie kamuflażowych kombinezonów snajperskich dla ukraińskiej armii, dzięki czemu mogą walczyć w lasach i w śniegu. Niezbędny materiały i płótno dostarczają jej żołnierze.

- Musimy ich wytępić, żeby w Ukrainie nie został ani jeden najeźdźca. Tylko wtedy zapanuje pokój - mówi Jarosz w rozmowie z CNN.