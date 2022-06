Politico: Wielka Brytania wystąpiła do USA o zgodę na przekazanie systemu MLRS Ukrainie

Wielka Brytania wystąpiła do USA o zgodę na przekazanie Ukrainie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS - podał w środę portal Politico. O sprawie mieli rozmawiać prezydent USA Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson. MLRS to starsza i cięższa wersja systemu HIMARS.



Według Politico, który powołuje się na osobę wtajemniczoną w rozmowy oraz dokument, Biden i Johnson rozmawiali na temat przekazania rakiet Ukrainie w środę rano, zaś w czwartek będzie to przedmiotem rozmowy szefów dyplomacji obu państw.