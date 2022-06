Wiceminister spraw zagranicznych Polski Szymon Szynkowski vel Sęk skrytykował w niemieckiej telewizji ARD rozmowy telefoniczne kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem. - Uważamy je za absolutnie bezsensowne - powiedział Szynkowski vel Sęk w programie "Maischberger".



Zdaniem wiceszefa polskiego MSZ zamiast pojechać do Kijowa, Scholz "dość regularnie" dzwoni do Putina, co niczego nie daje Ukrainie, a tylko pomaga Rosji.