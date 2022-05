import Unii z Rosji o ledwie 20 procent

stabilizacja

zaoferowano technologię skrajnie przestarzałą





Pytany, czy Berlin nie ma interesu we wzmacnianiu polskiej armii wiceminister odpowiedział: - A jak rozumieć fakt, że kanclerz Olaf Scholz unika sformułowania, że Ukraina powinna tę wojnę wygrać ?"



Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka "coraz częściej notujemy w krajach zachodnich przekonanie, że trzeba dążyć do pokoju kosztem Ukrainy, również terytorialnym", a więc "pozwolić Rosji wyjść z twarzą". - To są tezy nieakceptowalne, które są echem tej starej polityki wobec Rosji, która kompletnie się skompromitowała – stwierdził.

- Dotychczasowe sankcje ograniczyły. Wywołało to na początku szok dla rosyjskiej gospodarki, ale dziś następuje jej– ostrzega we wtorkowej "Rzeczpospolitej” wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.Zwrócił uwagę, że Niemcy wyrazili gotowość uzupełnienia naszych zasobów uzbrojenia, ale kiedy doszło do konkretów, okazało się, że ", która pogorszyłaby nasz stan posiadania w stosunku do tego, co mieliśmy przed donacją dla Ukrainy".