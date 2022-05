Zdaniem kanclerza Niemiec Olafa Scholza, rosyjski prezydent Władimir Putin nie wygra wojny z Ukrainą, poinformował Ukrinform relacjonując wypowiedź kanclerza skierowaną do uczestników odbywającego się w niedzielę min. w Berlinie telewizyjnego maratonu Save Ukraine. - Jesteśmy z Wami – myślami i sercami - powiedział Scholz podczas łączenia video do zgromadzonych przed Bramą Brandenburską uczestników maratonu Save Ukraine. - Putin nie wygra... Jesteśmy z wami, jesteśmy zjednoczeni.” /.../ „Budujemy plany powojennej odbudowy Ukrainy - dodał.

Rosyjska propaganda próbuje zdyskredytować Ukraińców ubiegających się o ochronę w Unii Europejskiej, poinformowała w poniedziałek rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.



- Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o „zmęczeniu” Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze – powiedziała Denisowa.



Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy w cywilizowanym świecie, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji .