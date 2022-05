Historia sukcesu Starlink na Ukrainie, czyli jak technologia SpaceX utrzymuje nas online. 10 tys. terminali Starlink. Jeden satelita może objąć internetem do 5 wiosek. Nasza nowa infrastruktura krytyczna, która jest łatwa i mobilna - napisał wicepremier Ukrainy i podziękował Elonowi Muskowi.

135 transportów pomocy humanitarnej wysłał do Ukrainy od pierwszego dnia agresji Rosji na ten kraj Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Każdego dnia przekazuje też wsparcie rzeczowe uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Rzeszowie. Z tej formy pomocy skorzystało do tej pory 10,8 tys. osób.

Dziś spotkałem się z Ministrem Adamem Niedzielskim, by omówić wsparcie zdrowotne dla ukraińskich uchodźców, odbudowę systemu zdrowia w Ukrainie i odpowiedź na skutki pandemii - poinformował w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Państwowa Straż Pożarna, jak tłumaczył gen. Bartkowiak, przekazała Ukrainie blisko 1,5 tysiąca palet sprzętu i ponad sto samochodów z całego świata, a te liczby z dnia na dzień rosną. Ok. 70 samochodów przekazali Brytyjczycy. Na Ukrainę pojechał też sprzęt od Niemców, Włochów, Francuzów, Czechów czy Słowaków. - Polska sama przekazała Ukrainie dwieście aut. Jesteśmy rekordzistami w tym zakresie - zaznaczył komendant.

Decyzja o zaprzestaniu obrony kombinatu Azowstal była dla władz Ukrainy trudna, ale nieunikniona, bo nie było żadnej możliwości dostarczenia pomocy jego obrońcom - mówi prof. Paul Rimmer, były zastępca szefa brytyjskiego Wywiadu Wojskowego (DI). - Nie mamy wystarczającej wiedzy o tym, co faktycznie działo się wewnątrz Azowstalu, ale jasne jest, że jego obrońcy byli kompletnie otoczeni i było niemożliwe lub niemal niemożliwe, by dostarczyć im jakiekolwiek zaopatrzenie. Zatem sytuacja była taka, że albo się poddadzą, albo będą walczyć do śmierci - wskazuje Rimmer, który jest obecnie wykładowcą w Departamencie Studiów nad Wojną w King's College London. Wyjaśnia, że w sytuacji, gdy całe zakłady były otoczone, można było jedynie próbować do nich coś przerzucić na bardzo małą skalę, ale nie było żadnej szansy na jakiekolwiek większe wzmocnienia, dostarczenie żywności czy amunicji, bądź też ewakuowanie obrońców.

Cieszymy się z inicjatywy jaką jest odsłonięcie lwów i ufamy, że będzie to początek porządkowania kolejnych spraw w naszej archidiecezji lwowskiej i całej Ukrainie - powiedział metropolita archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Rzymskokatolickiego abp. Mieczysław Mokrzycki. O odsłonięciu posągów poinformował w piątek na Facebooku mer Lwowa Andrij Sadowy. Odsłonięcie figur lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich to krok w kierunku ostatecznego przebaczenia wzajemnych polsko-ukraińskich krzywd - napisał po polsku mer. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazała, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem - dodał. Do tej pory posągi lwów były zasłonięte płytami paździerzowymi.

Wprowadzony na Węgrzech stan wyjątkowy, czyli stan zagrożenia, to model znany już z czasów pandemii; głównym motywem jego wprowadzenia było zmierzenie się z potężną falą uchodźców - powiedział dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka prof. Maciej Szymanowski.

W opinii ukraińskiego wywiadu, Wyspa Węży ma znaczenie strategiczne, a siły rosyjskie chcą ją wykorzystywać do kontrolowania całej północno-zachodniej części Morza Czarnego. Wyspa jest zajęta przez wojska rosyjskie, ale strona ukraińska podejmowała próby jej odzyskania.

Do 26 maja 676 dzieci zostało poszkodowanych na Ukrainie w wyniku agresji zbrojnej Rosji. Według oficjalnych danych zginęło 240 dzieci, a 436 zostało rannych.