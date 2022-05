biurokracja służb nieposiadających twarzy stała się państwem





Jak wyjaśnia czasopismo, po zmianach konstytucji, służących m.in. do przedłużenia władzy Putina, wszystkie sprawy w Rosji są rozpatrywane przez centralne organy regulacyjne - organizacje federalne, które nadzorują wszystko, od podatków po naukę. Postępowania karne są coraz bardziej popularną taktyką stosowaną przeciwko rosyjskim obywatelom, którzy krytykują nadużycia władzy.



"Decyzja Putina, aby uznać niepodległość Doniecka i Ługańska, a następnie rozpocząć 'specjalną operację militarną' w celu 'denazyfikacji' Ukrainy, była zgodna z podobnym wzorcem karania za polityczne występki: Putin dążył do ukarania całego kraju za coś, co nazwał 'antyrosyjskim' wyborem dołączenia do Zachodu . Jednak w Rosji wydarzenia prowadzące do i następujące po inwazji także oznaczały zakończenie przemiany politycznej, która była budowana przez lata. Unaoczniły one słabnącą moc byłych oficerów FSB, którzy trzymali władzę w czasie wczesnej ery Putina - i ich zastąpienie przez biurokrację służb bezpieczeństwa i kontroli nieposiadającej twarzy" - opisuje "Foreign Affairs".

Rosja była niegdyś państwem zdominowanym przez służby bezpieczeństwa FSB, ale teraz, wraz z Władimirem Putinem stojącym na jej czele – pisze amerykański magazyn "Foreign Affairs", wyjaśniając fenomen przewrotu dokonanego przez FSB przeciwko FSB, który dał początek nowej erze putinowskiej Rosji.