"Przywódcy rozmawiali o, największego portu żeglugowego Ukrainy przez (prezydenta Rosji Władimira) Putina. Premier zdecydował podwoić wysiłki w celu dostarczenia niezbędnej żywności ioraz zapewnienia, że kraj ten będzie mógł eksportować swoje produkty do reszty świata" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

W pierwszych dniach po rozpoczęciu zakrojonej na szeroką skalę inwazji rosyjskiej. W niecałe 3 miesiące łącznie zneutralizowali około 4000 ładunków wybuchowych. Do unieszkodliwienia jest jeszcze ponad 2000 zlokalizowanych ładunków.

Próby Rosji przerwania dostaw broni do Ukrainy nie będą miały istotnego wpływu na proces pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych

Syryjscy inżynierowie zaangażowani podczas wojny domowej w Syrii do produkcji niesławnych bomb beczkowych są w Rosji od kilku tygodni- informuje Guardian, opierając się na anonimowych doniesieniach pracowników europejskich agencji wywiadowczych.

