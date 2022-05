W swoim wystąpieniu prezydent z pewnością odwoła się do historii polsko–ukraińskiej

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Kakub Kumoch przekazał, że prezydent wygłosi przemówienie przed Radą Najwyższą Ukrainy. "Będzie pierwszą głową państwa, która w ten sposób została uhonorowana od początku wojny" - mówił Kumoch. " W swoim wystąpieniu prezydent z pewnością odwoła się do historii polsko–ukraińskiej , ale przede wszystkim odda hołd tym, którzy walcząc w obronie Ukrainy, walczą w obronie Europy" - powiedział prezydencki minister. Zapowiedział także, że prezydent spotka się w cztery oczy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim . Przewidziano również rozmowy dwustronne delegacji.

" Zachodnie sankcje nałożone dzisiaj na Rosję praktycznie zniszczyły całą logistykę w naszym kraju. Jesteśmy zmuszeni do poszukiwania nowych korytarzy transportowych" - powiedział w sobotę rosyjski minister transportu Witalij Sawieliew podczas wizyty w obwodzie astrachańskim poinformowała agencja Ukrinform powołując się na rosyjską agencję Interfax. Według ministra władze Federacji Rosyjskiej liczą na rozwiązanie tego problemu za pomocą międzynarodowego korytarza transportowego Północ-Południe , który m. in. łączy astrachańskie porty nad Wołgą, port Olja na kanale wołżańsko-kaspijskim i Machaczkała na Morzu Kaspijskim.