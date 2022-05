Margierowski: Niepokojący powrót sowieckiego symbolu

Podczas panelu na konferencji "TruCon 2022" organizowanej przez waszyngtoński ośrodek badawczy Truman Center for National Policy ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski odniósł się do wypowiedzi deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej, który wzywał niedawno do przywrócenia sowieckiej flagi .



Polski dyplomata przypomniał zgromadzonym, że na sowieckim sztandarze widniał wizerunek sierpa i młota. Nazwał go nowym symbolem dzisiejszej Rosji. Za niepokojące i przerażające uznał, że rosyjscy politycy występują z takimi propozycjami .