Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że USA oczekują od Rosji traktowania ukraińskich żołnierzy wywiezionych z kombinatu Azowstal w Mariupolu zgodnie z Konwencją genewską. - Jak już stwierdziliśmy wcześniej, oczekujemy, że wszyscy jeńcy wojenni będą traktowani zgodnie z Konwencją genewską i prawem wojennym. Będziemy to uważnie obserwować – podkreślił Kirby na konferencji prasowej. W poniedziałek ukraińskie władze potwierdziły wywiezienie przez Rosjan ponad 260 żołnierzy ukraińskich z kombinatu metalurgicznego Azowstal, w tym 53 ciężko rannych.

powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo.- Jeśli mamy sprostać w tej wojnie o wolność, to potrzebujemy natychmiastowej i pełnej pomocy finansowej - stwierdził Zełenski.Jego zdaniem zagraniczni partnerzy Ukrainy nie powinni tej pomocy traktować jako wydatku lub prezentu.Wspólnie musimy powstrzymać rosyjską agresję - pokreślił ukraiński prezydent.

- To jest wasz wkład w wasze własne bezpieczeństwo.

Rzecznik Pentagonu odmówił odpowiedzi czy Stany Zjednoczone będą wysyłać do Ukrainy rakiety przeciwokrętowe.

Rzecznik Pentagonu odmówił odpowiedzi czy Stany Zjednoczone będą wysyłać do Ukrainy rakiety przeciwokrętowe. Podkreślił, że USA kontynuują konsultacje z Ukrainą na temat jej potrzeb. Robią też wszystko, aby je zaspokoić. - Nie będę spekulował na temat systemów, które nie zostały jeszcze wysłane, czy też zaaprobowane do wysłania. Powiadomimy o tym kiedy zapadnie decyzja - wyjaśnił. Nawiązywał także do innych rodzajów broni w tym artyleryjskiej, która dla Ukraińców ma w ich batalii kluczowe znaczenie. Zaznaczył, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, a potrzeby z czasem mogą ulec zmianie. - Zdecydowana większość broni, którą wysyłamy trafia na linie frontu w różnych miejscach Ukrainy. Ukraińcy korzystają z niej całkiem efektywnie - ocenił.

The New York Times opublikował nagranie, które dowodzi okrucieństw popełnionych przez Rosjan w Buczy.

- Siły rosyjskie "całkowicie zniszczyły" Donbas, region na wschodzie Ukrainy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oskarżył Rosjan o prowadzenie bezsensownych bombardowań. - W Donbasie okupanci próbują wywierać jeszcze większą presję. Tam jest piekło – i to nie jest przesada – podkreślił Zełenski.

Rosyjskie wojska zaminowały ukraińskie pola, by uniemożliwić pracę rolnikom – poinformował kanadyjski minister rozwoju międzynarodowego Harjit Sajjan po spotkaniu ministrów rozwoju krajów G7 z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

transport zboża z Ukrainy, ignoruje apele o zakończenie blokady Morza Czarnego. Ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzya powiedział Radzie Bezpieczeństwa, że to zachodnie sankcje wobec Rosji i inne czynniki są odpowiedzialne za wzrost cen żywności, a nie rosyjską wojnę

Fiński rząd przygotowuje się na możliwe ataki hybrydowe i wykorzystanie migrantów do celów politycznych. Resort przypomniał o zagrożeniach podobnych jakie miały miejsce na polskiej granicy z Białorusią. Skierowany do konsultacji projekt nowelizacja prawa o straży granicznej oraz o stanach nadzwyczajnych zakłada przede wszystkim możliwość zamknięcia przejść granicznych w kryzysowej sytuacji.

Wolfgang Schaeuble (CDU) w wywiadzie dla telewizji ARD przyznał, że on sam i "wszyscy pomylili się" w ocenie Rosji. Skrytykował też byłego kanclerza Gerharda Schroedera za lobbowanie na rzecz Rosji i pracę w rosyjskich spółach po zakończeniu kadencji kanclerskiej. - To nikczemne. (…) Jego zachowanie jest hańbą dla Niemiec – podkreślił.

Unia Europejska szuka sposobów na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w telewizji ZDF. - W każdym razie my także będziemy musieli współfinansować odbudowę Ukrainy - podkreśliła szefowa KE i dodała: TAK dla inwestycji, ale jednocześnie konieczne są w Ukrainie reformy, na przykład w kierunku walki z korupcją i odbudowy praworządności (...) Tego chce także Ukraina i rozmawiałam o tym w czwartek z prezydentem Zełenskim.