Rzecznik Pentagonu odmówił odpowiedzi czy Stany Zjednoczone będą wysyłać do Ukrainy rakiety przeciwokrętowe. Podkreślił, że USA kontynuują konsultacje z Ukrainą na temat jej potrzeb. Robią też wszystko, aby je zaspokoić.



- Nie będę spekulował na temat systemów, które nie zostały jeszcze wysłane, czy też zaaprobowane do wysłania. Powiadomimy o tym kiedy zapadnie decyzja - wyjaśnił.



Nawiązywał także do innych rodzajów broni w tym artyleryjskiej, która dla Ukraińców ma w ich batalii kluczowe znaczenie. Zaznaczył, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, a potrzeby z czasem mogą ulec zmianie.



- Zdecydowana większość broni, którą wysyłamy trafia na linie frontu w różnych miejscach Ukrainy. Ukraińcy korzystają z niej całkiem efektywnie - ocenił.