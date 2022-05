Według niemieckich mediów jest wątpliwe, czy do tego dojdzie. Państwa członkowskie musiałyby zwrócić się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o zbadanie, czy działalność Schroedera wymaga nałożenia sankcji . Następnie decyzję w tej sprawie musiałby podjąć szefa unijnej dyplomacji, a następnie podlegałaby ona jednomyślnej akceptacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Turcja pozostaje przy swoim stanowisku, by na razie blokować proces przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO