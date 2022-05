Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informacje Kremla o rzekomym zastosowaniu systemów supernowoczesnej broni laserowej w celu oszczędzania rakiet uznał za oznakę niepowodzenia inwazji w Ukrainie oraz dowód katastrofalnych błędów popełnionych na najwyższych szczeblach państwowych i wojskowych. W środę wieczorem w wystąpieniu w mediach społecznościowych porównał te doniesienia do ostatniego okresu II wojny światowej , gdy nazistowskie Niemcy łudziły się, że użycie "cudownej broni" tzw. "wunderwaffe" mogło zmienić wynik wojny. Według Zełenskiego informacja o "oszczędzaniu amunicji" świadczy o tym, że 2 tys. pocisków wystrzelonych dotąd na Ukrainę to główna część zapasów rakiet i że zostały ich "resztki" .

Według niemieckich mediów jest wątpliwe, czy do tego dojdzie. Państwa członkowskie musiałyby zwrócić się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o zbadanie, czy działalność Schroedera wymaga nałożenia sankcji . Następnie decyzję w tej sprawie musiałby podjąć szefa unijnej dyplomacji, a następnie podlegałaby ona jednomyślnej akceptacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Turcja pozostaje przy swoim stanowisku, by na razie blokować proces przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO