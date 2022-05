Rosyjska armia i gospodarka są słabe, stoją na glinianych nogach - uważa doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz, którego w piątek późnym wieczorem cytuje ukraińska agencja Unian. Zdaniem Arestowicza, przedstawiany przez prezydenta Władimira Putina obraz rosyjskich sił zbrojnych jako "niezwyciężonej drugiej co do wielkości armii świata" okazał się zwykłym kłamstwem.

To początek "trzeciej fazy" rosyjskiej wojny na Ukrainie i związanych z tym długotrwałych walk - powiedział w nocy z piątku na sobotę doradca szefa ukraińskiego MSW Wiktor Andrusiw w ukraińskiej telewizji. Jak podkreślił, w pierwszej fazie Rosjanie zamierzali ciągu kilku dni przetoczyć się przez Ukrainę, w drugiej - planowali w wielu miejscach okrążyć wojska ukraińskie a następnie je rozbić. "Nie udało im się tego uczynić" - powiedział Andrusiw. W nowej, "trzeciej fazie" rosyjscy wojskowi chcą utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. "To pokazuje, że zmierzają do długiej wojny" - stwierdził doradca szefa ukraińskiego MSW. "Najwyraźniej w ten sposób chcą zmusić Zachód do negocjacji a Ukrainę do ustępstw" - podkreślił Wiktor Andrusiw.