Wojna w Ukrainie. 504. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

- Do ostatniej chwili trwały dyskusje i ustalenia co do treści ostatecznej deklaracji, która w wczoraj została przyjęta - dodał prezydent Duda.

Duda: Jest wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATO - Wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATO jest - mówił Andrzej Duda.

- Elementów, o których wczoraj dyskutowaliśmy jest dużo. To jest cały ciąg działań, które zmierzają do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Z naszego punktu widzenia, niebagatelnym wzmocnieniem byłoby przyjęcie Ukrainy do NATO. To jest bufor, który oddziela nas od największego zagrożenia - zaznaczył Andrzej Duda.

- Jeżeli Ukraina zostanie przyjęta do NATO, a mam taką nadzieję, to wschodnia flanka znacząco przeciągnie się na wschód - dodał prezydent.

Prezydent Duda zapowiedział, że po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie będzie chciał zwołać spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego .

Rosyjski generał Oleg Cokow zabity w ukraińskim ostrzale Berdiańska był - jak się wydaje - odpowiedzialny za odparcie kontrofensywy ukraińskiej na kluczowych odcinkach w obwodzie zaporoskim na południu kraju - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Amerykański think tank odnotowuje w najnowszym raporcie, że o śmierci Cokowa 11 lipca poinformowali prokremlowscy blogerzy wojenni. Lokalne media społecznościowe wyrażały przypuszczenie, że Cokow został zabity w ostrzale hotelu w okupowanym Berdiańsku. Przebywał tam w punkcie dowodzenia 58. ogólnowojskowej armii rosyjskich sił zbrojnych.

"Obecność Cokowa we wspomnianym punkcie dowodzenia 58. armii sygnalizuje, że osobiście nadzorował armię odpowiedzialną za odparcie kontrofensywy ukraińskiej na kluczowych odcinkach w zachodniej części obwodu zaporoskiego , od miejscowości Połohy (90 km na południowy wschód od miasta Zaporoże) do Zbiornika Kachowskiego" - wskazuje ISW.



Analitycy odnotowują, że wśród prokremlowskich blogerów wojennych śmierć Cokowa wywołała głosy, iż armia rosyjska nadal nie docenia możliwości wywiadowczych Ukraińców, które - według tej opinii - umożliwiły ostrzał punktu dowodzenia. Blogerzy mówią też o słabych procedurach bezpieczeństwa stosowanych przez oficerów rosyjskich.

ISW odnotowuje również dymisję dowódcy 58. armii gen. Iwana Popowa, który został odwołany przez szefa sztabu generalnego Rosji Walerija Gierasimowa. Według źródeł rosyjskich Gierasimow odwołał Popowa, gdy ten poinformował go o konieczności rotacji oddziałów 58. armii próbujących powstrzymać natarcie ukraińskie w zachodniej części obwodu zaporoskiego.



Jeśli doniesienia o dymisji i jej przyczynie są prawdziwe, to - jak wskazuje ISW - potwierdza się wcześniejsza ocena, że wojska rosyjskie nie mają rezerw operacyjnych pozwalających na rotację wojsk broniących się przed kontrofensywą ukraińską i linie obrony Rosjan mogą być kruche.

Pod Moskwą strażacy walczą z potężnym pożarem - informuje Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Rosji. Według resortu pożoga rozchodzi się po jednej z podstołecznych wiosek. Prawdopodobnie chodzi o miejscowość Kriwtsowo obok Sołniecznogorska. W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia.





Na skutek ataku dronami w obwodzie czerkaskim ranne zostały dwie osoby - powiadomił szef władz obwodu czerkaskiego Ihor Taburec. Jak dodał, ranni zostali przetransportowani do szpitala.



" Po szczycie NATO zaproszę stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To istotne jeśli chodzi o budowanie jedności w kwestii bezpieczeństwa, które jest dla naszych Rodaków najważniejsze" - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.







- To, że żadne państwo nie wykluczyło członkostwa Ukrainy w NATO, jest ważnym ruchem - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polsat News w programie "Graffiti".





- Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie przebywa w Moskwie. Jest w jakiś sposób izolowany, strzeżony. Ma odcięty dostęp do mediów. Potem być może zostaną podjęte decyzje, co do jego życia - powiedział profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski.

- Prigożyn nie zostanie zabity z dnia na dzień, dlatego, że jest bohaterem dla wielu Rosjan - ocenił. - Trwa akcja niszczenia jego legendy. Potem być może zostaną podjęte decyzje, co do jego życia - wskazał Milczanowski.

Armia ukraińska odnosi sukcesy wokół Bachmutu i kontynuuje natarcie Na dwóch kierunkach koło Bachmutu armia ukraińska odnosi sukcesy; jej oddziały kontynuują działania ofensywne na południe i północ od miasta - poinformował w środę rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow.



- Na kierunkach: Biła Hora-Andrijiwka i Biła Hora-Kurdiumiwka w pewnych miejscach nasze oddziały odniosły sukces. Umacniają się na osiągniętych rubieżach - powiedział rzecznik.

Kowalow dodał, że Ukraińcy prowadzą ostrzał artyleryjski wykrytych celów rosyjskich i walkę z artylerią przeciwnika.



Opisał opór Rosjan jako "mocny"; przeprowadzają oni "przerzucanie oddziałów i wojsk i wykorzystują rezerwy" - poinformował rzecznik.

"Ukraina potrzebuje długoterminowego bezpieczeństwa. Na szczycie NATO dyskutujemy, jak najlepiej to zapewnić " - przekazuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen .



Rozmowy z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem sprowadzają się do bieżącej współpracy między Wielką Brytanią, a Polską - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem obrad drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie. Dodał, że przede wszystkim dyskutowano o wspólnych programach zbrojeniowych i o kwestii przyszłego członkowska Ukrainy w NATO.



Prezydent przekazał, że współpraca z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem układa się bardzo dobrze. - Rozmawialiśmy oczywiście, także o kwestii przyszłego członkowska Ukrainy w NATO i o tym, w jaki sposób wspomagamy Ukrainę - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda podkreślił też, że zarówno Brytyjczycy, jak i Polacy przekazali do tej pory na Ukrainę po Stanach Zjednoczonych najwięcej sprzętu.

- Ta pomoc z naszej strony jest największa, więc także i o tych kwestiach rozmawialiśmy - mówił prezydent.