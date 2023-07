"I przywódcy Sojuszu mogliby to przyśpieszyć jasno wskazując, kiedy Ukraina otrzyma zaproszenie do NATO " - podkreślił minister spraw zagranicznych.



"Wychodzimy z założenia, że wszystkie warunki do zaproszenia są już spełnione , tutaj, w Wilnie, a mówi się, że faktyczne członkostwo nastąpi, gdy warunki na to pozwolą. Będziemy jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, aby posunąć ten proces do przodu" - dodał Kuleba.