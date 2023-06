Również w niedzielęPremier Kanady przekazał na Twitterze, że rozmowa dotyczyła sytuacji w Rosji i dalszej pomocy dla Ukrainy."Wołodymyr, Kanada zobowiązała się do wsparcia dla Ukrainy i przekazywania Ukraińcom wsparcia, którego potrzebują" - napisał Trudeau. Komunikat po rozmowach wskazuje, że poruszano kwestie dalszych potrzeb wojska, finansowych oraz "udziału Kanady we wzmacnianiu bezpieczeństwa i stabilności Ukrainy".

Widzieliśmy w sobotę wielką motywację u Białorusinów, przyglądających się temu, co dzieje się w Rosji - mówi w wywiadzie z "Gazetą Polską Codziennie" b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka . Według niego, chaos w Rosji da Białorusi szansę na odzyskanie wolności . Łatuszka w wywiadzie do poniedziałkowego wydania "GPC" pytany, czy gdyby chaos w Rosji potrwał dłużej, mogłoby dojść do buntu przeciwko Łukaszence, odparł: " Na pewno przygotowaliśmy się na taki scenariusz ".